Rick Ross arrêté à Miami pour violences conjugales, les faits reprochés remontent au 28 août

Le rappeur américain Rick Ross, de son vrai nom William Leonard Roberts II, a été arrêté ce jeudi 1er octobre 2026 à Miami Beach pour violences conjugales, notamment pour des faits remontant à un incident du 28 août dans sa maison de Star Island. La star de 50 ans est poursuivi pour coups et blessures par strangulation et pour coups et blessures simples. Il nie les faits.

Ce que dit l’enquête

D’après l’acte d’arrestation, une femme a déclaré à la police que le rappeur l’avait frappée et étranglée en août. Selon le rapport de police, la plaignante, qui se dit sa compagne depuis plus de douze mois, déclare qu’une dispute a dégénéré : il l’aurait giflée, aurait gêné sa respiration en tordant le col de son sweat, puis l’aurait projetée contre un mur. Le document ne la cite pas, mais son ex-compagne Jazzma Kendrick l’avait accusé de violences dans des publications sur les réseaux sociaux la semaine précédente.

Ross a été écroué au centre correctionnel Turner Guilford Knight à 6 h 10. Selon la presse américaine, il s’est présenté volontairement dans un commissariat de Miami Beach, sur les conseils de son avocat. Sa caution a été fixée à 5 000 dollars, et la juge a aussi prononcé une ordonnance d’éloignement.

Les avocats du rappeur contestent et soulignent que la femme n’a déposé la plainte qu’un mois après les faits présumés, et affirment que leur client a plaidé non coupable. L’un d’eux demande de laisser la procédure suivre son cours avant de juger. Une audience de mise en accusation est prévue le 22 octobre.