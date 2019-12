Ce vendredi, un médecin américain déposait une plainte contre Apple, alléguant que le fabricant d’iPhone basé à Cupertino aurait délibérément et sans son consentement « violer » son brevet en la technologie utilisée dans l’Apple Watch pour détecter la fibrillation auriculaire (AFib). Le Dr Joseph Wiesel, qui enseigne à la New York University School of Medicine, a déposé sa plainte devant le tribunal fédéral de Brooklyn.

Des ennuis en perspective pour Apple ?

Selon le cardiologue de l’Université de New York, le Dr Joseph Wiesel ; aurait le 28 mars 2006, fait breveté une « méthode et appareil de détection de la fibrillation auriculaire » qui permettrait aux patients atteints de problèmes cardiaques de pouvoir sans « technique d’exploration fonctionnelle vasculaire invasive », mesurer leur fréquence cardiaque.

Cette technique aurait été plus tard utilisée par le géant américain de la technologie, Apple, dans une nouvelle gamme de produits. Naissaient ainsi, les produits tels que, Apple Watch, Apple TV et Beats, qui pouvaient mesurer la fréquence cardiaque du porteur et fournir des notifications d’un pouls irrégulier. Des produits qui auraient généré plus de 24 milliards de dollars de ventes au cours de l’exercice clos en septembre dernier.

Le Dr Wiesel déclarant avoir été le premier à être entré en contact avec Apple, pour la première fois en septembre 2017; aurait donné à l’entreprise toutes les informations détaillées relatives au brevet. Mais le géant américain aurait «refusé de négocier de bonne foi pour éviter ce procès». De ce fait ; le Dr Wiesel dans sa plainte, requerrait du tribunal de Brooklyn, une ordonnance qui obligeraitApple à lui payer des redevances et, à défaut, à empêcher la société d’utiliser son invention sans autorisation.

en 2016, une femme du Michigan avait également poursuivit Apple et Nike pour un montant combiné de 5 milliards de dollars au motif que les deux sociétés avaient volé son “concept” pour un appareil appelé «Chaussure de gymnastique numérique à disque détachable Beeper avec capteur». un concept qui auraient été utilisé dans les produits Apple Watch et le système de course à pied intelligent Nike+. Malgré le fait qu’elle ait soutenu avoir déposé, pour ce concept, un brevet il y a 20 ans. L’affaire n’avait eu aucunes suites.