L’humoriste français Kev Adams a récemment fait parler de lui sur les réseaux sociaux. En effet, l’acteur a fait une blague sur la chanteuse Aya Nakamura, au cours de son spectacle « Sois Dix Ans », diffusé en direct sur une chaîne de télévision française le samedi 28 décembre 2019. Au Zénith Nantes Métropole, Kev Adams avait fait une plaisanterie sur le nom de l’interprète de Djadja, en laissant entendre «Kayaaakaaaanakanamura ! Son nom on dirait pas un sort dans Harry Potter ?». L’humoriste n’a également pas manqué de publier cette blague sur les réseaux sociaux, où les admirateurs d’Aya Nakamura ont clairement montré qu’il n’approuvait pas cette vanne.

Slimane plus marrant de Kev Adams

Sur Twitter, les internautes ne sont pas allés de main morte contre Kev Adams. Un twittos a laissé voir que le spectacle de l’humoriste était drôle à l’exception de la partie où il a parlé d’Aya Nakamura. Un autre a estimé que l’interprète du rôle de Slimane dans la série humoristique Soda (William Lebghil) demeurera plus marrant que Kev Adams. Un autre utilisateur de twitter a trouvé que ce dernier a l’audace de salir « une des plus grande œuvres de la pop culture ». Pour lui, Aya Nakamura est « infiniment plus talentueuse » que l’acteur de 28 ans, et a écrit hésiter entre « humoriste pitoyable ou humoriste périmé ».