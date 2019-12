Après son élection le 24 novembre dernier, le nouveau secrétaire général de l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (Unstb), Appolinaire Afféwé prend officiellement les rênes du syndicat. La passation de service entre l’ancien secrétaire général du syndicat, Emmanuel Zounon, et lui a eu lieu ce vendredi 20 décembre 2019, à la bourse du travail de Cotonou.

Dans son discours, Emmanuel Zounon a rappelé avoir pris la direction de l’Unstb en 2004 alors que le Bénin vivait le balbutiement de la démocratie dans le système du renouveau démocratique. Selon le désormais ancien secrétaire, le syndicat a passé depuis ce temps, plusieurs ères. Il y a eu entre autres, la tenue du congrès statutaire en 2009.

Une occasion au cours de laquelle l’organisation s’est engagée dans une nouvelle politique syndicale rimant avec les grands événement mondiaux que sont les changements climatiques, la famine ainsi que les crise économiques et financières.

L’ancien secrétaire général, n’a pas non plus oublié de souligner quelques avancées qu’il a apportées au monde du travail. « La gente féminine qui participe timidement pour bon nombre, aux activités syndicales, a été libérée de son complexe féministe de sexe faible pour prendre une part active dans le développement du mouvement syndical. De 2010 à 2014, plus de 700 travailleurs de l’Economie Informelle ont bénéficié de formation syndicale, et de formation entrepreneuriale orientée vers la transition de l’Economie Informelle vers l’Economie Formelle (…) », a indiqué Emmanuel Zounon.

L’ancien secrétaire général a aussi fait savoir qu’au cours de son dernier mandat, l’organisation a développé des initiatives telles que l’académie syndicale, la fête de noël des enfants, la caravane de l’Otao ainsi que la création et la construction de l’institut de formation et d’éducation ouvrière de l’Unstb.

L’ancien secrétaire a aussi eu un mot par rapport au syndicalisme tel qu’il se fait actuellement dans le pays. Pour lui, le mouvement syndical doit se repenser dans la lutte pour le développement, par une politique qui vise l’intérêt général, et par un mouvement syndical conséquent à la mesure des intérêts des travailleurs. Il a pour finir, souhaité pleins succès aux initiatives du nouveau bureau directeur national du syndicat.

De son côté, le nouveau secrétaire général a assuré à son prédécesseur que le sacrifice qu’il a consenti durant ces 15 années ne resteront pas vaines. « Je m’engage à mettre mes pas dans les pas du haut conseiller Emmanuel Zounon pour consolider les acquis et pour initier de nouveaux chantiers qui permettront de garder haut le flambeau de l’Unstb et d’aller encore plus loin que le chemin parcouru en 15 années de gestion », a-t-il promis.