Le Bénin enregistre une nouvelle formation politique. Le Mouvement du Peuple pour la Libération (Mpl). Les responsables et militants du Mpl ont tenu Samedi 21 Décembre 2019 à Savè dans le département des Collines, le congrès constitutif du parti. Congrès soldé par une déclaration et une forte présence policière.

« Malgré qu’ils aient tout fait pour empêcher notre congrès, nous l’avons tenu », a déclaré la présidente du comité d’organisation. Ils étaient nombreux à prendre d’assaut le terrain municipal de la Commune de Savè, ces militants, venus de toutes les communes du Bénin. Vêtus de leurs t-shirt blanc, banderole en main, on pouvait lire des messages hostiles au pouvoir en place.

En prenant la parole, Sabi Sira Korogoné, président du Mouvement Populaire pour la Libération a indiqué aux militants du parti qu’il s’agit de l’avenir des jeunes du Bénin. Et le balaie, symbole du parti jouera son rôle de façon très efficace. Il y a eu démobilisation des militants, a confié à la presse, la présidente du comité d’organisation.

Le congrès a été délocalisé de Tchaourou pour Savè pour les mêmes raisons, selon Sabi Sira Korogoné. En venant ici, je pensais qu’on avait un seul adversaire. Je pensais que notre seul adversaire est Patrice Talon. Mais il y a d’autres adversaires. Ceux qui devraient nous soutenir sont aujourd’hui contre nous et sont nos bourreaux. Désormais nous sommes seuls dans la lutte pour notre destin et on doit le prendre. Nous devons en même temps combattre Patrice Talon et en même temps combattre ces aînés qui ne veulent pas qu’on prenne notre destin en main », suggère l’auteur de l’initiative de Nikki.

Le Mouvement Populaire de Libération prône l’unité. « Tous ceux qui s’appellent de l’opposition au régime et qui empêchent les jeunes de s’organiser pour de façon efficace apporter une réponse au problème Patrice Talon sont désormais considérés comme des ennemis du peuple, ce sont les alliés cachés du peuple. Nous nous ne ferons pas du saupoudrage, on va monter en puissance et créer les conditions pour une alternance ».

Aux dires du président du Mpl, sur les rôles que doit jouer l’ensemble des couches défavorisées et contre le régime, « nous le ferons de façon intelligente. Considérez désormais que le balaie est né malgré que l’accouchement ait été difficile. La jeunesse ne sera jamais un chien à canon ni des porteurs de valises. Nous sommes réalistes. Il y en a qui pense que notre congrès détruit leur rêve de devenir Président ».

« Ce qui se passe à Savè est regrettable. Depuis trois jours, on a envoyé des gens pour perturber parce que Korogoné est ses amis veulent créer un parti. Il paraîtrait que Korogoné veut créer un parti pour Patrice Talon. Si on lui dit que Korogoné veut créer un parti pour lui, il dira que c’est un piège. Nous sommes entre le marteau et l’enclume », a conclut Korogoné. Une tournée explicative démarre Dimanche 22 Décembre 2019 par la commune de Banikora.