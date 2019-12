Quand on parle du Cfa, l’ombre de Lionel Zinsou n’est jamais loin. L’économisme a souvent, peut-être même trop souvent manifesté son attachement à cette monnaie qui est vouée aux gémonies par les anti-Cfa comme le Professeur Kako Nubukpo et Kemi Seba.

Et quand dernièrement il a été question de la réforme de cette devise coloniale, c’est tout naturellement que le franco-béninois se prononce sur le sujet. Reçu récemment, sur le plateau de France 24, on lui a demandé si cela lui paraissait réaliste un changement du Franc Cfa en 2020. Il a répondu par l’affirmative.

« Oui parce que c’est en fait un changement de billet. Et ça ça peut se faire assez vite. Et puis 8 pays sont prêts donc 8 sur 15 peuvent rentrer. Et à mon avis il en rentrera un ou deux autres dans une phase très rapide » a-t-il déclaré. Pour les autres, ça prendra peut-être 5 ans à 10 ans pour qu’ils adhèrent, a-t-il ajouté.

La colonisation est une faute de la République

L’autre sujet abordé avec le banquier d’affaires, c’est le discours du président Macron à Abidjan sur le colonialisme. Le numéro 1 Français avait en effet déclaré que le colonialisme a été une erreur profonde et une faute de la République.

Pour le franco béninois, le jeune président est resté fidèle à ses convictions puisqu’il disait déjà à Alger en 2017 que cette même colonisation a été un crime contre l’humanité. « On n’a pas le droit de dévaloriser l’autre. On n’a pas le droit de dévaloriser sa culture. On n’a pas le droit de considérer que certains sont des citoyens indigènes, que certains sont des meubles comme on disait dans le code noir. C’est très important que l’histoire française soit regardée par un président français en face » se réjouit l’ancien Premier ministre béninois.

C’est une renaissance, une refondation de la relation entre l’Afrique et la France

Il dit constater par ailleurs que cette histoire est déclinée dans le domaine culturel, économique et monétaire par le numéro 1 français. « C’est une renaissance, une refondation de la relation entre l’Afrique et la France où une génération est capable de dominer complètement les souvenirs du colonialisme » a-t-il ajouté. Rappelons que Lionel Zinsou a été candidat malheureux à la présidentielle de 2016 au Bénin.