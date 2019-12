Mesut Ozil, est un footballeur allemand, milieu de terrain d’Arsenal et musulman. Vendredi dernier, il faisait un tweet incendiaire sur le traitement réservé aux musulmans ouïghours par la Chine. Et aurait été pour ce fait retiré de la version chinoise du jeu vidéo Pro Evolution Soccer 2020. Ozil, avait qualifié les Ouïghours de “guerriers qui résistent à la persécution” et la Chine de ‘’persécuteurs ‘’ et de ‘’violateurs des droits de l’homme’’.

Des représailles chinoises

Le tweet du joueur, reprochait en l’occurrence, au monde musulman de rester insensible au fait que dans le Xinjiang au nord-ouest de la Chine, « des Corans sont brûlés… des mosquées détruites… les écoles islamiques interdites… des intellectuels religieux tués les uns après les autres… Des frères envoyés par la force dans des camps ».

Un tweet qui aurait déclenché une avalanche de réactions des aficionados chinois du cuir rond. Des réactions plus outragées les unes que les autres. Ce qui a créé pour le club anglais une controverse dont il se serait passé.

Devant le refus des chaînes publiques chinoises de retransmettre le match prévu dimanche entre le club et Manchester City ; le staff managérial de Arsenal s’était vu contraint de réaffirmer qu’ « en tant que club de football, Arsenal a toujours adhéré au principe de ne pas s’impliquer dans la politique ».

Mais cela n’avait nullement empêché NetEase Games éditeur chinois et fournisseur mondial de jeux PC de retirer le personnage du joueur allemand, en Chine, des trois éditions du jeu Pro Evolution Soccer (PES) 2020, jeu d’arcade de football très populaire.

Dans un communiqué les responsables de la société de jeux déclarent que les commentaires de Mesut Ozil ont blessé « les sentiments des fans chinois » et violé « l’esprit d’amour et de paix du sport ». Ils ajoutent qu’ils ne sont pas disposés à comprendre la position du joueur, encore moins à l’ « accepter ou pardonner ».