Le Bénin et le Togo agissent pour le vivre ensemble de leurs populations. Via leurs ministres des affaires étrangères respectifs, les deux pays ont signé un nouvel accord-cadre de coopération transfrontalière. C’est le site officiel de la Présidence togolaise qui donne l’information.

Pour le chef de la diplomatie béninoise Aurélien Agbénonci, cet accord cadre est un outil essentiel et fondamental « que nos pays ont élaboré en voulant se conformer à la charte de l’Union africaine qui demande à nos pays d’explorer toutes les possibilités qui s’offrent pour que le travail en commun se fasse dans les espaces transfrontaliers qui sont des espaces que les populations ont en partage ».

Prenant la parole à la suite de son homologue, le ministre togolais des affaires étrangères Robert Dussey a rappelé les liens fraternels entre les peuples du Bénin et du Togo avant d’évoquer la nécessité pour les deux pays de densifier leurs relations.

“Notre commune vulnérabilité et défis communs nous imposent l’action dans la relation”

« Notre co-appartenance a un même espace sous régional et notre commune dépendance parfois commune vulnérabilité et défis communs nous imposent l’action dans la relation» a-t-il déclaré. Pour lui, l’époque qui est le nôtre contraint les hommes et les Etats à la rencontre et nous n’avons que le choix de coopérer dans un agir ensemble. La signature de l’accord a été couplée à celle d’un mémorandum d’entente sur la sécurité, le renseignement et la protection civile.

Cette entente a pour objectif de faire disparaître les barrières et renforcer l’intégration entre les populations du Bénin et du Togo. C’est semble-t-il un bel hommage à la libre circulation des personnes et des biens prônée par les organisations sous-régionales comme la Cedeao et l’Uemoa.