L’une des stars montantes de la musique afropop nigériane, Wizkid, clashait violemment Linda Ikeje, la célèbre et multimillionnaire blogueuse nigériane. L’objet de la dispute : la position de l’artiste dans une sombre affaire l’opposant à la COZA, l’Assemblée du Commonwealth de Sion, une église multisites gérée par le célèbre couple de pasteurs nigérians Biodun et Modele Fatoyinbo.

« 12 jours de Gloire »

Tout part d’une réclamation sur Twitter, celle de Davido. Car tout commence bien avec le rival avéré de Wizkid. Il y a quelques jours , le patron de la DMW, le label de M. Adeleke Davido sur sa page twitter faisait de vertes remontrances à la COZA l’église des Fatoyinbo , parce celle-ci aurait utilisé une vidéo dans laquelle apparaissait l’artiste pour réaliser une campagne publicitaire pour un programme spécial en Janvier prochain, les « 12 jours de gloire ». Seulement la COZA n’avait pas pris la peine d’en référer à l’artiste encore moins de lui demander son autorisation.

« Je dois dire que je n’ai RIEN à voir avec l’église !!! Le fait que j’ai fait une vidéo rapide pour un enfant qui s’est présenté comme un fan juste pour son usage personnel et qu’il a été coupé et utilisé pour une publicité me déçoit extrêmement » avait écrit en substance Davido.

Quand Ikeje se moque de Wizkid

Cependant, la COZA semblerait avoir ratissé large puisque quelques jours plus tard c’était au tour de Wizkid et de Tiwa Savage, tous deux des icônes de la musique contemporaine nigériane ; de se plaindre des mêmes abus, avant eux aussi d’avertir la COZA. Si Tiwa Savage, sur sa page twitter avait menacé de représailles juridiques ; Wizkid lui avait invoqué sur le pasteur le courroux du dieu Ogun, dieu de la Foudre et du fer, dans le panthéon Yorouba, avant de traiter le couple de pasteurs de « faux » pasteurs. Et ce serait semble-t-il cette dernière remarque qui aurait attiré l’attention de la célèbre blogueuse, Linda Ikeje.

A la publication de l’artiste, la célèbre blogueuse répondait ; « Vous n’avez pas le droit de dire que quelqu’un est faux. Vous devez d’abord enlever la paille de vos yeux avant d’essayer d’enlever la poutre de ceux des autres. Seul un voleur peut en reconnaitre un autre, vous savez de quoi je parle ». Bien entendu la réponse de la star de la musique ne s’était pas faite attendre. Et Wizkid de répondre à la blogueuse qu’avec un tel comportement, c’était normal qu’ « aucun homme bon ne lui demande de sortir et encore moins de l’épouser ». La blogueuse de 40 ans, malgré son charisme et son fulgurant succès serait toujours célibataire.