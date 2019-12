Snoop Dogg est sans conteste l’une des personnalités les plus originales de l’industrie du showbiz américain. Dans le monde hyper médiatique du RnB américain, Snoop est un OVNI à part entière. Il fait partie de ces rares artistes qui sont capables d’utiliser la dérision ou des sujets de société importants pour produire des sons qui vont rencontrer un grand succès.

Le 45e président des États-Unis, Donald Trump,est l’une des cibles favorites de Snoop Dogg, il faut dire que l’artiste ne porte pas trop dans son cœur le magnat de l’immobilier. Avant même que Donald Trump ne soit élu à la tête de la maison blanche, Snoop Dogg avait adopté une posture offensive à l’encontre du milliardaire républicain. Dans un clip, “Lavender” Snoop Dogg avait pris un malin plaisir à tourner en dérision Trump.

Snoop a encore frappé

Dans le clip, on pouvait voir le chanteur qui tirait au pistolet sur un clown qui avait les mêmes traits physiques que Donald Trump. Tout récemment, le rappeur a une nouvelle fois récidivé sur son compte Instagram et cette fois, il a envoyé du très lourd.

En effet, la vedette US a détourné la mythique pochette de l’album Me Against The World du légendaire 2Pac, en la modifiant pour qu’elle corresponde à Donald Trump. Le plus hilarant ce sont les titres de l’album que Snoop a modifié. Il a par exemple changé “California Love” en “Russie Love” et “Dear Mama” est devenu “Dear Putin” (en référence à Vladimir Putine).

On serait bien curieux de voir comment Donald Trump va se muer dans le style de 2Pac pour interpréter les chansons qui furent modifiées par Snoop Dogg, ça risque d’êtres très intéressant.