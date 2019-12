Les Etats-Unis seraient-ils en train de surveiller la France ? Cette interrogation devient de plus en plus récurrente au sein de l’opinion publique française. Elle est motivée par l’intérêt que porte la première puissance mondiale aux banlieues françaises en y injectant des millions de dollars chaque année.

Des programmes d’échanges culturels

En effet, il est fréquent que par le biais de la représentation diplomatique américaine, des financements soient octroyés pour certaines activités au profit des banlieues françaises. Ces financements servent la plupart du temps à des programmes d’échanges culturels ou des dons financiers.

Aucun fait tangible ne fonde en effet ces inquiétudes. Les interrogations se basent tout juste sur la remarquable philanthropie des Etats-Unis dans ce pays. Plusieurs figures assez connues auraient même profité de ces programmes dirigés vers les banlieues pour se rendre au pays de l’oncle Sam afin d’y passer plusieurs semaines.

Des voyages dans le cadre du programme

Entre autres, on peut citer : l’essayiste Rokhaya Diallo et le rappeur Ekoué Labitey. Le sous-préfet de Seine-Saint-Denis Fayçal Douhane est également compté parmi les bénéficiaires de ces programmes. Les représentants de l’Etat américain sur le sol français ont essayé de rassurer les uns et les autres sur la bonne foi des Etats-Unis.

“Expliquer les Etats-Unis aux Français”

Selon le porte-parole de l’ambassade américaine, les programmes touchent en réalité toute la France même si ils visent beaucoup plus les banlieues françaises. A en croire les explications qu’il a données au quotidien francilien, l’objectif est «d’expliquer les États-Unis aux Français: il s’agit de mieux se comprendre».

Les projets selon les explications ont pour mérite « d’identifier des dynamiques et des leaders » à cause de la vitalité de la banlieue française. Le financement alloué à ces projets varie entre 3.000 dollars, 20.000 dollars et 100.000 dollars.