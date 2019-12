Karl Lagerfeld, directeur créatif de Chanel et Fendi, et l’une des figures les plus prolifiques de l’industrie de la mode, suite à des complications de santé débutées en janvier 2019 ; était admis à l’hôpital américain de Paris dans la banlieue parisienne de Neuilly-sur-Seine le 18 février.

Un voile levé

Le lendemain matin rapportait la presse, l’icône décédait des complications d’un cancer du pancréas. Selon les récentes révélations de son ancien garde du corps, ces affirmations ne seraient pas tout à fait exactes. Le Directeur artistique de la marque CHANEL depuis plus de 30 ans, Karl Lagerfeld était une figure emblématique de la semaine de la mode à Paris.

Sa disparition à l’âge de 85 ans, avait fait dire à bien des critiques que la France a perdu un monument de la mode. Apothéose d’une vie pleine de passion, et de paillettes, le créateur avait semble-t-il continué à vouloir être glamour jusqu’à la fin ; maintenant jusqu’au bout une opacité totale sur ce qui le faisait réellement souffrir. Un mal, qu’il porterait depuis plus de quatre années selon les dires de Sébastien Jondeau .

Sébastien Jondeau, c’est le garde du corps historique et homme à tout faire du ‘’Boss’’. Et c’était dans les colonnes de Paris Match, que le français de 44 ans très proche de son patron ; acceptant plusieurs mois après sa disparition de trahir son secret ; levait enfin l’équivoque sur les véritables causes de la mort de Karl.

«Karl souffrait d’un cancer de la prostate. Et pas du pancréas », avait asséné Sébastien Jondeau dans les colonnes du célèbre magazine français. Selon, Sébastien Jondeau, la maladie se serait déclenchée en juin 2015 alors qu’ils étaient à Saint-Tropez, avec des difficultés à « uriner ».

Jondeau mis au courant par un message de son patron aurait, racontait-il, recherché le concours de deux experts en urologie. Et le verdict n’avait pas tardé à tomber, «les taux étaient alarmants».

Depuis la disparition du ‘’Boss’’, c’était Virginie Wardheimer, directrice du studio de création de mode de CHANEL et plus proche collaboratrice de Karl Lagerfeld depuis plus de 30 ans, qui avait été désignée par Alain Wertheimer et son frère Gérard pour perpétuer l’héritage de Gabrielle Chanel et du sien aussi désormais.