Sensibiliser les acteurs de la justice sur le respect des textes relatifs au traitement des personnes en conflit avec la loi. C’est l’objectif de la tournée d’inspection du président de la cour suprême. Mercredi 18 Décembre 2019, Ousmane Batoko a sillonné les centres de détention et de garde à vue du département de l’Atacora.

Ousmane Batoko a échangé avec les acteurs de la justice et les éléments de la police républicaine des communes de Kouandé, de Kérou et de Péhunco sur leur responsabilité dans la mise de l’Etat de droit. La délégation de la cour suprême composée de Nicolas Biao, avocat général au parquet près la cour suprême, de Régina Loko, conseiller et secrétaire générale de la cour, chacun a martelé aux fonctionnaires de police et aux acteurs de la justice, leur intérêt à respecter le code pénal mais aussi et surtout à veiller au traitement humain que doivent bénéficier les justiciables.

A cet effet, le président de la cour suprême a fait savoir que «le principe de la présomption d’innocence et de l’Etat de droit font que toute personne gardée à vue doit bénéficier des droits attachés à la personne humaine ». Il a par ailleurs indiqué que les agents de la police judiciaire doivent en toute conscience conduire les enquêtes avec beaucoup plus de professionnalisme.

Les procès verbaux doivent être rédigés avec précision concision et sans extorsion d’aveux. L’agent assermenté est tenu de rendre compte à l’hiérarchie en vue d’un meilleur traitement.

Jeudi 19 Décembre 2019, la délégation était dans les commissariats de Boukoumbé, Cobly, Matéri, Tanguiéta et Toucountouna. La tournée s’achève ce Vendredi 20 Décembre par une visite au tribunal de Natitingou et à la prison civile de Natitingou.