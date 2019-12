Dans le monde du showbiz américain, on rencontre toutes sortes de personnages au parcours très atypique. Parmi ces personnages, il ya Daniel Hernandez alias Tekashi 6ix9ine. En 2017, le jeune homme a fait une entrée fracassante dans l’univers très sélect du rap US avec son clip “Gummo”. Aujourd’hui, Gummo a dépassé la barre des 100 millions de vues sur Youtube.

Dans le clip Gummo, on voit Tekashi 6ix9ine qui rappe et danse devant un bâtiment situé dans un quartier de la ville de Brooklyn aux Etats Unis. Le rappeur y preste aux côtés des membres d’un gang les Nine Trey Gangsta Bloods. Il faut dire que Daniel Hernandez a un passé assez compliqué, il fut un membre actif du gang des Nine Trey Gangsta Bloods, ce gang est réputé pour sa brutalité et sa violence.

Un jeune homme qui n’a pas froid aux yeux

2018 va marquer un tournant pour le jeune rappeur. Se sentant pris en tenaille par les barrons de Nine Trey Gangsta Bloods, qui profitaient à fond de sa notoriété, Tekashi 6ix9ine a décidé de retourner sa veste. En Novembre 2018, le jeune homme a décidé de collaborer avec la justice pour faire tomber ses anciens camarades des Nine Trey Gangsta Bloods.

En collaborant avec la justice, Daniel Hernandez s’est épargné d’écoper d’une très lourde peine de prison car il risquait la prison à perpétuité. Il a déjà passé un moment en prison mais grâce à sa collaboration avec les autorités judiciaires il a bénéficié d’une réduction de peine assez conséquente. Ce mercredi 18 Décembre, le jeune homme fut condamné à deux ans de prison pour sa participation à une bande organisée.

D’après l’avocat de Tekashi 6ix9ine, pour avoir joué au mouchard, son client risque de subir des actions de représailles de la part de son ancien gang. Cependant, le jeune rappeur continue de mener ses activités comme si de rien était, il vient de parapher un contrat très juteux avec le label 10K Projects.