Les délinquants fiscaux de 2019 sont déjà connus aux Etats-Unis. Le département des taxes et des finances américain a rendu publique cette liste. On retient qu’aux Etats-Unis, le titre des personnes les plus endettées au cours de l’année qui s’achève a été décerné entre autre à Tori Spelling ainsi qu’à son mari Dean McDermott.

Plus d’un million de dollars de dettes

La situation financière de ces deux noms assez connus du grand public ne s’est visiblement pas améliorée. Les deux époux doivent une bagatelle somme de plus d’un million dollars au fisc. Dean McDermott doit à lui seul 400 000 dollars de pension alimentaires.

Tori Spelling qui s’est fait connaître dans les célèbres productions telles que Mystery Girls et Berverly Hills 90210 n’a par contre pas une très bonne réputation auprès du fisc ou encore auprès des institutions de prêts.

Un mandat d’arrêt?

L’organisme de crédit Express l’avait poursuivi en justice pour un prêt de 38 000 dollars qu’elle n’avait pas pu honorer. Les juges ont été obligés d’émettre un mandat d’arrêt contre elle suite à son absence au procès.

Depuis trois ans, les deux époux traînent leurs nombreuses dettes qui ne cessent de croître. Mais le patron des délinquants fiscaux aux Etats-Unis n’est personne d’autre que le producteur de rap Damon Dash.

Celui-ci aurait plus de deux millions de dollars de dettes selon la liste du département des taxes et des finances américain. Notons que la liste des personnes qui doivent de l’argent au fisc américain est réactualisée chaque année par le département des taxes et des finances américain.