La question du racisme occupe une grande place dans les débats aux Etats-Unis. Le président américain Donald Trump avait auparavant fait l’objet d’accusations indiquant qu’il alimentait le racisme et le suprémacisme blanc. Même si ces allégations avaient été rejetées par l’actuel locataire de la Maison Blanche, cela n’est pas le cas de Stephen Miller, un conseiller de Donald Trump.

Une demande similaire avait été faite en novembre

Vingt-cinq élus juifs démocrates et républicains ont en effet réclamé le départ de ce dernier connu pour ses positions anti-immigration. Cette demande exprimée par les parlementaires intervient suite à la publication de certains e-mails traduisant des idées suprémacistes.

Au cours du mois de novembre, c’était plus de 100 élus démocrates du Congrès qui avaient lancé un appel similaire, après que les dits e-mails aient été dévoilés par l’organisation surveillant les groupes extrémistes aux USA, le Southern Poverty Law Center.

Parmi ces messages, on dénombre plus de 900 que Stephen Miller a envoyés à des rédacteurs en chef de la plateforme web d’extrême droite Breitbart, de 2015 à 2016. Le conseiller du président américain, n’a pas nié l’authenticité de ces mails. Dans ces messages, il partage des liens vers des sites d’extrême droite et établit une relation entre l’immigration et la violence.

Une lettre adressée par les élus à Donald Trump

Au cours du week-end dernier, les parlementaires juifs avaient adressé une missive à Donald Trump, lui demandant de « relever immédiatement Stephen Miller de ses fonctions ». Au nombre de ces élus au Congrès ayant écrit la lettre, figure Adam Schiff qui s’était occupé de la supervision de l’enquête pour la destitution du milliardaire américain.

Dans cette lettre, les élus ont également laissé voir que le soutien bien documenté de Stephen Miller « aux leitmotivs du nationalisme blanc et violemment anti-migrants est absolument inacceptable ». Notons que Stephen Miller fait partie des architectes du décret présidentiel qui interdit l’afflux sur le territoire américain, de personnes issues de pays à majorité musulmane.