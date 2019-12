Un artiste à l’influence qui dépasse les limites du temps. En effet 50 Cent, qui a rencontré le succès en 2003 avec son album « Get Rich or Die Tryin’ », continue d’avoir un fort impact sur ses pairs et le monde du rap américain en général. Sur les réseaux sociaux, d’une part, en rappelant à tout le monde qu’il est bien présent, mais aussi et surtout en recevant de nombreux hommages.

Récemment, c’est Drake, le rappeur canadien, qui a décidé de le célébrer lui et son héritage, replaçant 50 Cent au centre des artistes ayant eu une influence considérable sur le hip hop d’aujourd’hui. En 2009, ce dernier dévoile sa première mixtape, « So Far Gone », un album dans lequel le rappeur originaire de Toronto bouscule les codes et ajoute aux parties rap, de réelles parties chantées. Une idée qui lui serait directement venue de Fifty, grâce à son titre 21 Questions.

Drake rend hommage à 50 Cent

Dans les faits, aux oreilles de Drake, ce titre a été et est toujours le parfait exemple de musique créée par une homme qui ne devrait pas chanter. Un hommage qui devrait aller droit au coeur de 50 Cent. Connu pour avoir ses protégés, le rappeur américain n’aurait probablement éprouvé aucun remords à répondre à son jeune homologue sur les réseaux sociaux dans le cas où ce dernier en serait venu à le critiquer ou à le pointer du doigt pour sa carrière.

Drake cite également Kanye West

Parmi les autres influences de Drake, il est à noter que ce dernier n’ait pas hésité à citer Kanye West. L’auteur de 808s et de Heartbreaks devrait lui aussi apprécier le message d’autant qu’entre les deux hommes, les relations ont souvent été relativement tendues, Kim Kardashian ayant été accusé sur les réseaux sociaux, d’avoir eu une relation extra-conjugale avec le rappeur canadien. Des accusations qui n’ont d’ailleurs, jamais été prouvées.