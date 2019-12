Cheops, télescope spatial installé à bord de la fusée Soyouz VS23, pourrait bien répondre à certaines de nos questions. En effet, depuis la nuit des temps, la question de la vie extraterrestre se pose. Face à tant d’incertitudes, la mission de ce télescope sera d’étudier et comprendre la composition et le comportement des étoiles déjà connues des scientifiques.

Une manière pour la communauté d’aller plus loin que de simples statistiques et d’étudier en détail la formation de ces étoiles. Cheops servira ainsi à comprendre comment peuvent se former certaines étoiles, comme les Jupiter chauds, exoplanètes gazeuses que les scientifiques n’imaginaient être que très froides et éloignées de leur soleil. Mais ce qui intéresse surtout les scientifiques, c’est bien la capacité d’observation de Cheops, bien au-delà de la moyenne, qui pourrait permettre ou non de confirmer la présence de la vie extraterrestre.

Cheops et la vie extraterrestre

Pour Laurent Jorda, exospécialiste du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM), la question doit aujourd’hui se justifier scientifiquement parlant. Pour ce faire, le satellite regardera en direction de planètes relativement lointaines. Les données analysées seront ensuite étudiées afin de définir les tailles de ces dernières, les masses et enfin, les probabilités que l’une d’entre elles héberge la vie. Le tri sera ensuite effectué et les scientifiques pourront concentrer leurs efforts sur les planètes les plus à même d’abriter la vie. Le départ de Cheops lui, est prévu depuis Kourou, en Guyane, ce mardi.