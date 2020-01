Le rappeur et acteur américain Will Smith à l’occasion de la tournée de presse qu’il effectue dans le but de communiquer autour de son prochain film Bad boy for life qui sortira le 17 janvier aux Etats-Unis et le 22 janvier en France, il a raconté lors d’un entretien, sa rencontre avec Notorious B.I.G. C’est sur la baladodiffusion CRWN que lui et Martin Lawrence s’étaient confiés. L’acteur Will Smith a raconté l’histoire de sa rencontre avec le célèbre rappeur quelques heures avant son assassinat, après avoir parlé de son film.

D’après l’acteur du Prince de Bel-Air, environ 4h et demi avant la mort de Biggie Smalls, il l’avait rencontré au Soul Train Awards. « Nous avons traîné, discuté, nous avons pris une photo et tout ça. Je me suis endormi, je me réveille le lendemain matin et il était mort » a-t-il affirmé. De même Martin Lawrence s’est rappelé aussi les moments qu’il avait passé avec Big Poppa lors du tournage du film Martin une série télévisée comique qui avait fait le buzz autour des années 90.

Son histoire avec 2Pac

Will Smith dans une autre interview qu’il avait accordée à la radio Power 105.1 de New-York sur l’émission The Breakfast Club a révélé également un des moments difficile qu’il avait connu avec 2Pac un rappeur aussi célèbre et contemporain de B.I.G à propos de sa femme Jada Pinkett Smith. Il a avoué qu’il avait été jaloux à cause des liens qui existaient entre son épouse et le jeune rappeur. En effet, bien avant qu’il ne connût Jada Pinkett, elle et 2Pac étaient de grands amis puisqu’ils avaient fréquenté ensemble.

Même si malgré la grande amitié qu’avaient entretenue les deux amants depuis leur enfance, « ils n’ont jamais eu de relation sexuelle » selon le fils de Willard Christopher Smith, cela l’avait tout de même dérangé. « C’est comme ça, je ne pouvais, même si on s’est retrouvé dans la même pièce à plusieurs reprises. Je n’arrivais pas à lui parler… Et vous savez, il n’allait pas essayer de me parler si je n’essayais pas de lui parler !” » s’est-il livré.

Notons que Notorious B.I.G avait été assassiné le 9 mars 1997 par des individus qui ont tiré 5 coups sur lui, 6 mois après le meurtre de son adversaire 2Pac. Jusqu’à présent personne n’a encore su officiellement les raisons de ces meurtres.