Cela fera bientôt 24 ans que la légende du rap américain 2Pac a été assassinée. Pour immortaliser sa mémoire, une statue à son effigie en Géorgie au Tupac Amaru Shakur Center for the Arts à Stone Mountain a été dévoilée sur Twitter par un internaute. « Nouvelle statue de Tupac à Dallas, qu’en pensez-vous ? »avait-il laissé voir sur la publication avec la photo de la statue. Cependant, les critiques négatives à l’encontre du monument ont été nombreuses puisqu’il ne ressemblait visiblement en rien à l’interprète de Hit Em Up. Aussi le tweet faisait-il croire que la statue se trouvait à Dallas au sud des Etats-Unis. Les internautes se sont empressés pour montrer leurs réactions qui n’ont pas été tendres.

Le centre inauguré en 1997

Apparemment furieux, les twittos ont usé de memes pour lyncher ladite statue. Notons que le centre Tupac Amaru Shakur avait été inauguré en 1997, par la mère de l’artiste, Afeni Shakur. En outre ce n’est pas la première fois qu’un artiste est mal représenté à travers une statue. Une statue du célèbre joueur portugais Cristiano Ronaldo à l’aéroport de Madère avait fait l’objet de moqueries sur la toile. Aussi une statue en cire de la rappeuse américaine Nicky Minaj avait-elle été fustigée par les internautes qui la trouvaient affreuse.