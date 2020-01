Les élus de la nation étaient en séance plénière Jeudi 16 Janvier 2020 au parlement. La plénière était consacrée aux questions orales adressées au gouvernement. Il s’agit notamment du retard constaté dans la mise en service des installations photovoltaïques dans certaines localités du Bénin.

Les parlementaires de la 8ème législature ont exigé au gouvernement Jeudi, la mise en service des installations photovoltaïques implantées dans certaines régions et ont formulé le vœu de la poursuite de l’extension du réseau afin de permettre l’électrification de plusieurs autres localités du pays.

En effet, c’est l’une des inquiétudes du député Léon Aden Houéssou qui a suscité ces questions adressées au gouvernement notamment sur le blocage constaté au niveau de la mise en service des installations photovoltaïques installées depuis plus de deux ans pour électrifier certaines localités du Bénin.

Le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou, dans sa réponse à la représentation nationale, a exposé et précisé les dispositions prises et les projets initiés par le gouvernement pour accélérer l’accès à l’énergie électrique des populations rurales.

« Le gouvernement a initié le projet de valorisation de l’énergie solaire (Proves) qui prend en compte l’électrification par mini-centrale solaire photovoltaïque de 73 localités », a entre autres énuméré, le ministre de l’énergie. Par ailleurs, a-t-il fait savoir, sur les 73 mini-centrales prévues, 64 sont achevées et réceptionnées, 07 autres achevées et en instance de réception et 02 en cours d’achèvement.

La gestion des installations est actuellement assurée pour certaines localités environ une quinzaine à titre temporaire par les entreprises ayant réalisées les travaux poursuit le ministre qui a rassuré de ce que « la procédure de mise en exploitation durable des installations par des opérateurs privés est en cours et les contrats d’exploitation seront signés d’ici trois mois».

Les députés dans leur ensemble ont salué et félicité le gouvernement pour les actions aussi encourageantes déployées sur toute l’étendue du territoire pour l’autonomisation énergétique du Bénin.