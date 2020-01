A Savè, l’heure est à la réconciliation après les malheureux évènements qu’a connus cette ville. Et selon Frisson radio, un comité de réconciliation va être mis sur pied ce mardi. Des jours après les récentes échauffourées de Savè, des gens s’affairent pour une réconciliation des fils et filles de la localité. Ainsi, un comité de médiation va être installé pour une résolution de cette crise.

Ledit comité va être composé en grande partie des sages, des élus locaux et autres personnes ressources de cette localité. Il aura pour mission de discuter avec les différentes parties, trouver les solutions adéquates pour une sortie définitive de crise. Avant l’installation de ce comité, il faut rappeler que des médiations ont été déjà entamées.

C’est le cas de celle menée par l’une des filles de la localité et actuellement ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan. Elle s’est rendue samedi dernier à Savè où elle a échangé avec les sages et autres. Hier lundi, elle a transmis le rapport final de sa médiation au chef de l’Etat, Patrice Talon.

Selon les propos de la ministre rapportés par Frisson radio, «le rapport est dans le circuit». Le président du Conseil économique et social, Augustin Tabé Gbian a aussi mené une médiation. Il faut noter que les personnes interpellées dans le cadre des derniers soubresauts à Savè sont toujours en garde à vue et attendent d’être présentés au procureur de la République. Pour cause, les enquêtes confiées à la brigade criminelle de Cotonou sont toujours en cours.