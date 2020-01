Depuis la Turquie où il effectue une visite, Vladimir Poutine s’est exprimé sur la tournure que prend le conflit qui oppose l’Iran aux Etats-Unis. Dans un communiqué qu’il a conjointement signé avec son homologue turc, le président russe appelle les deux parties à faire baisser la tension en agissant avec de la « retenue ».

“Donner priorité à la diplomatie”

«Nous affirmons notre engagement à désamorcer les tensions dans la région et appelons toutes les parties à agir avec retenue et bon sens et à donner la priorité à la diplomatie» martèle notamment les deux présidents dans le communiqué.

Notons que la rencontre entre l’homme fort de Moscou et le président turc Recep Tayyip Erdogan a permis aux deux chefs d’état de discuter de bon nombre de sujets. Ils ont discuté des sujets d’ordre sécuritaire et ayant également trait à leur relation bilatérale.

Plusieurs réunions au menue de la visite

Au cours de son séjour à Istanbul, Vladimir Poutine a ainsi eu plusieurs réunions avec Erdogan selon les informations relayées par les médias. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avec son invité ont assisté à la cérémonie d’inauguration du gazoduc TurkStream suite à une réunion qu’ils ont tenue préalablement.

Une seconde réunion a eu lieu après la cérémonie et a connu la participation de plusieurs officiels des deux côtés selon les médias. A ces assises, les ministres turc et russe des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu et Sergueï Lavrov, et de la Défense, Hulusi Akar et Sergueï Shoygu étaient présents.

Rappelons également que cette visite intervient dans un contexte où Ankara compte voler au secours du Gouvernement d’Union Nationale en Libye par l’envoie de ses soldats. Avant d’effectuer cette visite, le président russe avait insisté sur la recherche d’une solution pacifique à la crise libyenne.