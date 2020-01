Coup de tonnerre au sein du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (Fcbe). Le parti a enregistré une vague de démission notamment, celle d’Alphonse Djembou, coordonnateur du parti dans la commune de Bantè et de plusieurs autres conseillers communaux.

Ils quittent le parti Force cauris pour un Bénin Émergent (Fcbe) et rejoignent pieds et mains liés le parti du cheval gagnant, le bloc républicain (Br). La cérémonie d’adhésion au bloc républicain a eu lieu ce samedi au centre ville de Savè, dans le département des collines.

Il s’agit de Alphonse Djembou désormais ancien coordonnateur du parti de Boni Yayi dans la commune de Bantè, citadelle de l’opposition. Alphonse Djembou lâche les Fcbe avec d’autres leaders qui sont des conseillers communaux de la commune.

Dans le lot, le chef de l’arrondissement de Bobè, Augustin Atchoui, l’ancien chef de l’arrondissement de Gouka, Koffi Kpolihoué, le chef de l’arrondissement de Akpassi, Victorien Tchalla et l’ancien chef de l’arrondissement de Atokolibé.

La cérémonie a connu la présence des notables et de plusieurs personnalités du parti Bloc Républicain telles que Affo Dende, Martin Kassim, des députés Jean-Eudes Okoundé et Eustache Akpovi, chevilles ouvrières de la démission du coordonnateur des Fcbe et de son adhésion au sein du bloc républicain. Rappelons qu’Alphonse Djembou fut premier adjoint au maire de Bantè.