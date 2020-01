D’énormes défis sont inscrits à l’agenda de la présidente de la haute cour de justice pour l’année 2020. Défis liés entre autres à la visibilité et au rayonnement de l’institution. Mercredi 29 Janvier 2020 à la faveur de la présentation de vœux à son personnel, la présidente de l’institution a rappelé les deux priorités majeures pour le compte de l’année 2020.

Deux challenges pour 2020 à savoir la fonctionnalité juridictionnelle de la haute cour de justice et l’organisation d’un colloque sur les hautes cours de justice d’Afrique. Telles sont les priorités majeures de la présidente de la haute cour de justice pour 2020. Marie-Cécile José De Dravo Zinzindohoué l’a annoncé le mercredi 29 janvier 2020, à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux à son personnel.

La fonctionnalité juridictionnelle de l’institution et l’organisation d’un colloque

L’atteinte de cet objectif passe par la formulation de propositions pour la modification de la loi organique de la Haute cour de Justice. Ce challenge lancé la présidente Cécile Marie José de Dravo Zinzindohoué lors de son installation en juillet 2019 exige, à l’en croire, une veille agissante de tous les acteurs clés de l’institution.

« Car, les attentes du peuple quant à la fonctionnalité juridictionnelle de la haute juridiction constituent pour nous une préoccupation majeure à laquelle nous attachons du prix », a insisté la présidente de la haute cour qui a par ailleurs précisé que le facteur important dans la réussite de ce challenge est le dialogue institutionnel.

L’organisation en Avril prochain, du colloque international sur les Hautes cours de Justice d’Afrique reste la deuxième priorité de l’institution. Selon la présidente de la haute cour de justice, ces assises exploreront les pistes et les propositions pratiques pour rendre plus efficients les mécanismes de responsabilité pénale et civile des dirigeants publics.

Une session administrative, la première au titre de l’année 2020 a précédé la cérémonie de présentation de vœux dont plusieurs dossiers relatifs à l’institution ont été examinés par les membres de la haute juridiction.