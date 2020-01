La direction générale de la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB) dément l’information véhiculée par un anonyme depuis hier et faisant croire que l’eau recueillie au robinet est souillée par des vers. Depuis hier mardi, il circule sur les réseaux sociaux une vidéo anonyme publiée par un citoyen résidant à Abomey dans laquelle il fait croire que l’eau recueillie au robinet est souillée par des vers.

Face à cette situation, la direction générale de la SONEB s’est fendue d’un communiqué pour démentir l’information. Elle informe que ladite vidéo et les commentaires de son auteur «sont en aucun rapport avec l’eau potable servie au robinet et ne visent manifestement qu’à jeter du discrédit sur la SONEB ainsi que sur les efforts constants de l’entreprise pour améliorer la qualité de l’eau et ses services aux consommateurs».

L’auteur de la vidéo a reconnu qu’il n’avait pas d’abonnement d’eau chez lui

La SONEB explique que «l’eau est servie au robinet du client sous pression, avec un taux de chlore résiduel étudié pour garantir sa potabilité jusqu’au robinet final. Alors, elle relève qu’aucun ver, aussi filiforme qu’il soit, ne peut y pénétrer, ni passer à travers les engrenages d’un compteur et y survivre tel que le fait croire ladite vidéo».

Cela dit, la société renseigne que l’auteur de la vidéo une fois appréhendé, «a reconnu n’avoir pas d’abonnement d’eau chez lui». Il s’est avéré que c’est de l’eau d’un point de puisage qu’il a conservé pendant quatre jours dans des bidons de conditions d’hygiène discutables. Alors, la SONEB rassure «les populations et l’opinion publique, que l’eau potable servie aux robinets n’est souillée par aucune substance nuisible à la santé».

Elle met donc en garde les auteurs d’allégations tendancieuses relayées par presse ou par réseaux sociaux, «sur les dangers de leurs démarches et le risque de se voir traduire devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs déclarations».