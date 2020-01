C’est un secret de polichinelle. Les employés de Soleil Fm sont au chômage depuis quelques jours. Ils ont été licenciés après la mise hors tension de la radio par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) pour une affaire de renouvellement de convention.

Invité ce jeudi 30 janvier sur les plateaux de 100% Bénin de Sikka TV, Virgile Ahouansè, l’un des ex journalistes de Soleil Fm a parlé de la situation difficile que traversent ses anciens collègues. « Vous êtes victime mais vous êtes aussi psychologue pour leur remonter le moral » a-t-il déclaré en parlant de sa propre personne puisqu’il est le délégué du personnel. L’ancien employé a par ailleurs assuré que des démarches sont envisagées pour que le personnel licencié soit reçu par le président de la HAAC. Mais il y a déjà eu des actions menées par la direction de la radio.

A l’en croire, elle a déjà écrit par deux fois à la HAAC pour être reçue mais sans réponse. En ce qui concerne les démarches envisagées, le journaliste informe que le personnel licencié va adresser un courrier au président de la HAAC pour demander une audience. “Les jours à venir le président devrait pouvoir recevoir notre courrier. Nous espérons qu’après cela il va nous rencontrer” a déclaré M Ahouansè. Il dit oser croire que M Prosper Moretti n’est pas contre les ex employés de Soleil Fm.

“On a perçu régulièrement nos salaires“

C’est donc une rencontre qu’ils solliciteront pour discuter avec lui et trouver une issue à la situation, a-t-il expliqué. Quand on lui demande si le personnel a déjà reçu ses primes de licenciement, il répond pas la négative. “Les inspecteurs du travail et la direction des ressources humaines sont actuellement en train de faire les calculs pour payer les droits et on attend de recevoir les primes de licenciement” fait-il savoir.

L’homme indique par ailleurs que le promoteur de la radio ne doit aucun mois de salaire aux employés. « On a perçu régulièrement nos salaires. Soleil FM a six ans et pendant six ans nous avons normalement été payés. On ne nous doit rien. Il n’a pas d’arriérés à ce jour» témoigne-t-il.

Les conseils de Dieudonné Lokossou aux ex-employés de Soleil Fm

L’ancien secrétaire général de la CSA-Bénin Dieudonné Lokossou était également sur le plateau. Il a donné beaucoup de conseils au délégué du personnel. L’homme a par exemple suggéré à Virgile Ahouansè de prendre contact avec les collègues des confédérations syndicales de la bourse du travail . Il leur a également demandé de se mobiliser pour se faire entendre.

« Si vous croisez les bras, vous allez mourir de votre propre mort » met en garde l’ancien syndicaliste. Pour lui, il y a un problème de sécurité de l’emploi au niveau des ex employés et un souci de sécurité chez M Sébastien Ajavon qui ne peut en aucun cas venir au Bénin à l’heure actuelle puisqu’il sera jeté en prison.