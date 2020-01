Le Président américain, Donald Trump comme de nombreux autres chefs d’états, s’était rendu à Davos en Suisse pour le Forum Economique Mondial. Et c’était depuis les montagnes suisses que le président Trump s’étant ouvert à un média américain dans une entrevue, avait qualifié le constructeur américain; Boeing, dans la tourmente depuis les crashs de ses modèles 737 Max ; de «grande déception».

Quand Trump n’hésite pas à descendre Boeing

Tout le long de l’année écoulée, le constructeur américain avait bataillé dur pour permettre à ses modèles, 737 Max , cloués au sol, de reprendre du service. Jusqu’en décembre la compagnie voulant éviter une chute vertigineuse de ses actions déjà en berne, avait déclaré être quasi certaine d’une remise en service pour les premières semaines de 2020. Mais, il y a quelques jours, un nouveau défaut informatique venait gangréner le processus en cours avec l’autorité de régulation de l’Aviation aux USA, la FAA ; et ce mardi, Boeing se voyait dans l’obligation de revoir son calendrier.

Ce mardi donc, les dirigeants de Boeing auraient fait savoir à leurs investisseurs, fournisseurs et clients, que la compagnie ne prévoyait pas que la FAA lève l’interdiction de vol du 737 Max avant juin ou juillet prochain. Tout en rassurant que la remise en service du Max était sa priorité « numéro un », Boeing avait tenu à déclarer : « Nous reconnaissons et regrettons les difficultés persistantes que l’immobilisation au sol du 737 MAX aurait engendré à nos clients, nos régulateurs, nos fournisseurs et le public aérien ».

Une déclaration sonnant comme une excuse et qui pour le président américain était comme un aveu de défaite. « C’était disons l’une des plus grandes entreprises du monde, et tout d’un coup, il y a un an toutes ces choses inattendues se sont produites (…) Boeing, une grosse, grosse déception » s’était exclamé à Davos le locataire de la Maison Blanche.

Des commentaires du président américain qui représentaient un changement radical de ton sur Boeing, lui qui avait toujours soutenu, l’entreprise considérée comme l’un des plus grands exportateurs et sous-traitants de la défense du pays.

La semaine dernière encore, lors de la signature à la Maison-Blanche de la phase Un de l’accord commercial avec la Chine ; le président Trump encore conciliant s’était juste contenter d’exhorter les dirigeants de Boeing à résoudre rapidement les problèmes du 737 Max.