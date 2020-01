Le programme des nations-unies pour le développement (Pnud) a publié son classement annuel sur l’indice de développement humain. Le Bénin dégringole dans le classement et occupe la 30ème place sur le continent.

Selon le classement, le Bénin est logé dans la catégorie des pays à faible niveau taux d’Indice de développement humain. En effet, de la 161ème place en 2017, le Bénin a occupé le 163ème rang sur 189 se retrouvant derrière l’Ouganda, selon la dernière mise à jour de l’Indice du développement humain (Idh). Avec un indice de 0,515 en 2018, le pays se situe dans la catégorie des nations ayant un «développement humain faible».

Le pays occupe la 30ème place au plan africain et 163ème au rang mondial selon le classement d’IDH 2019. Le Bénin de Patrice Talon n’est ni dans la catégorie à niveau très élevé d’Idh ni dans la catégorie d’IDH « élevé ». Le Seychelles est premier en Afrique et 62ème au plan mondial, logé avec un niveau d’Idh au niveau très élevé.

L’indice de développement humain(Idh) est un indice composé qui mesure la qualité de vie moyenne de la population d’un pays. De façon théorique, l’indice va de 0 à 1.

Il tient compte de trois dimensions du développement humain à savoir la possibilité d’avoir une vie longue et en santé en se fondant sur l’espérance de vie à la naissance ; le niveau de scolarisation, évalué à partir du taux d’analphabétisme et de la fréquentation des différents niveaux du système scolaire et enfin, le standard de vie, calculé à partir du produit intérieur brut (Pib) en tenant compte de la parité du pouvoir d’achat.

(Voir ci-dessous le classement 2019)