Au Royaume-Uni, alors que le Brexit se rapproche de façon irréversible de sa date butoir du 31 janvier, c’est plutôt le « Megxit » qui occupe l’actualité. Megxit ? Meghan exit, bien sûr ! Car le couple Harry et Meghan Markle veut prendre ses distances vis-à-vis de la famille royale. Le jeune couple princier a décidé de se mettre en retrait de la monarchie. Une décision qui a été annoncé au retour d’un séjour princier au Canada et qui a pris de court la reine Elisabeth II ainsi que la plupart de ses sujets britanniques.

Au pays de la reine d’Angleterre, la monarchie est sacrée. Aussi ne comprend-on pas la décision du duc et de la duchesse de Sussex de s’écarter du décorum royal. Sans renoncer à leurs titres royaux, le prince Harry et son épouse Meghan Markle entendent prendre leur indépendance financière, vivre une partie de l’année en Amérique du Nord, tout en conservant l’usage du cottage de Frogmore, sur les terres du château de Windsor ainsi que leurs services de sécurité fournis par l’Etat.

La reine à la recherche d’une solution

La souveraine britannique est totalement prise de court par la nouvelle et a donné des instructions à la famille royale pour trouver une solution urgente à ce problème nouveau. La reine a donné quelques jours aux équipes royales pour trouver de solutions à cette situation des plus compliqués. Les équipes royales sont donc conviées à travailler d’arrache-pied pour trouver une issue à ce qui ressemble fort à une crise au niveau des fondamentaux de la monarchie, et ce dans les jours à venir.

Les britanniques majoritairement opposés

La nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe a été défavorablement accueillie par la classe politique britannique, les tabloïds et l’opinion publique. Cette décision apparaît comme un coup dur pour la monarchie qui en sortira affaiblie. Victoria Murphy spécialiste de la monarchie auprès de l’AFP explique que ce départ est un coup dur pour tous les membres de la famille royale car «l’une de leurs forces est de présenter un front uni et de rassembler les gens, et pour ce faire, ils ont besoin d’être unis». Un citoyen britannique Paul Brown interrogé devant le palais de Buckingham a laissé entendre qu’en prenant une telle décision, Harry et Meghan se mettraient beaucoup de monde à dos. De quoi écorner davantage leur image.