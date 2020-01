Pour les prochaines élections communales et municipales, les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) s’activent pour constituer les dossiers de candidature. Ce parti fait même appel à tous les opposants. Thomas Boni Yayi et son parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) compte bien aller aux élections communales et municipales du 17 mai prochain.

Au micro de Frisson radio, le secrétaire exécutif national Paul Hounkpè confirme. «Nous nous savons que nous allons aux élections. Et l’incident de 2019 ne reviendra plus jamais au Bénin», lance l’ancien ministre. Il a indiqué que «tous les états-majors commune par commune sont en train de rassembler les dossiers». Mieux, «nous avons suffisamment évolué et quelques éléments sont en train de faire les réglages nécessaires pour que nous soyons les tout premiers à déposer notre liste à la CENA».

Et selon Paul Hounkpè, les FCBE sont prêts à accueillir tous les opposants sur leur liste. «Nous savons que des gens sont en panne et ne pourront pas franchir la grande rivière. Donc nous pouvons prêter notre barque à ceux qui n’en ont pas. Tous les opposants en panne peuvent nous suivre», a fait savoir le secrétaire exécutif national. Il rappelle que le parti l’a déjà fait en 2018.

10 février, la date limite

Le parti FCBE a lancé en début de cette semaine, la réception des dossiers de candidature des militants désireux de prendre part au scrutin. Dans un communiqué signé du secrétaire exécutif national, le parti invite tous ses militants désireux d’être candidat aux élections communales et municipales à envoyer leurs dossiers au siège du parti au plus tard le 10 Février prochain pour une étude minutieuse.

Il est demandé aux aspirants de fournir un «certificat d’individualité à toutes fins utiles». Paul Hounkpè invite les militants à resserrer les rangs pour une razzia au soir du 17 mai prochain. Il a aussi rassuré, aux micros de Frisson radio, que les FCBE sont totalement réconciliés. Selon lui, «le président d’honneur a fait l’exploit, il a réconcilié tous les FCBE».