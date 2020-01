Les autorités sénégalaises annoncent des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus notamment dans les différents points d’entrée. Une réunion d’urgence s’est tenue jeudi présidée par le médecin responsable au niveau des frontières aériennes informe IGFM.

Le ministre de la santé rassure

Dans un communiqué rendu public ce lundi 27 janvier, le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action Sociale Abdoulaye Diouf Sarr a tenu à rassurer sur les mesures préventives prises, notamment un renforcement de la surveillance au niveau local et plus particulièrement dans les points d’entrée. La direction de l’Aéroport Internationale Blaise Diagne pour sa part annonce des mesures de prévention, de détection et de notification de cas suspect de maladies à potentiel épidémiologique.

Aucun cas de Coronavirus n’a encore été signalé en Afrique de l’Ouest. La communauté sénégalaise présente en Chine où les premiers cas d’infection ont été détectés n’a pas pour le moment enregistré de cas confirmé. Le président des étudiants sénégalais vivant en Chine, Bécaye Cissokho Ndiaye demande toutefois aux autorités de se prémunir pour une éventuelle prise en charge “au cas où la situation empirerait” notamment dans la ville de Wuhan. Pour rappel les ressortissants vivant dans cette ville ont émis le souhait d’être rapatriés.