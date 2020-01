Alors que la Chine fait face à une terrible épidémie de coronavirus, qui a d’ores et déjà touché plus de 2.500 personnes, certains pays du monde tentent de s’organiser du mieux possible afin d’éviter une propagation trop importante de la maladie. En France, plusieurs cas ont d’ores et déjà été confirmés, mais la situation semble être sous contrôle.

Problème, un homme, le député LREM Dominique Da Silva, semble espérer que cette maladie gagne du terrain, notamment chez les personnes âgées. Interviewé du côté de BFM TV, ce dernier avait pour mission de défendre le projet de réforme des retraites du gouvernement français. Problème, celui-ci va avoir une petite phrase qui, très vite, va susciter l’indignation et le malaise, notamment sur les réseaux sociaux.

Une sortie plus que maladroite

Moquant les manifestants qui ne souhaitent pas travailler plus longtemps, ce dernier lance ainsi qu’il ne sera jamais possible, du moins à l’heure actuelle, de proposer un système de financement des retraites à 60 ans à taux plein. En effet, il y a trop de retraités en comparaison avec le nombre de personnes actives. Seule solution ? Un coronavirus qui s’attaquerait aux personnes âgées de plus de 70 ans.

La Chine s’alarme, 80 morts confirmés

Une sortie maladroite alors que le nombre de personnes décédées des suites de cette maladie ne cesse de croître, atteignant aujourd’hui, la barre des 80. En outre, la Chine qui n’a pas pour habitude de communiquer à outrance, ne cesse d’alarmer au sujet de cette catastrophe sanitaire, le président Xi Jinping confirmant que la situation s’aggrave de jour en jour. D’ailleurs des mesures exceptionnelles ont d’ores et déjà été annoncées, des millions de personnes se trouvant en quarantaine