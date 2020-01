Washington ne relâche pas la pression. En effet, alors que Daesh continue de survivre grâce à une stratégie propagande bien ficelée, le gouvernement américain a décidé de tout faire afin d’empêcher le groupe terroriste de communiquer. Mercredi, l’armée américaine a confirmé avoir mené avec succès une vaste opération informatique visant à perturber les diffusions de messages du groupe.

En effet, c’est en 2016 qu’une immense opération de hacking a été lancée par le Pentagone. Dans une série de documents, les forces américaines enregistrent les messages et les moyens de communications utilisés par Daesh. Classés secret-défense, ces dossiers ont finalement été dévoilés au monde entier, grâce au travail de fond mené par l’Université George Washington. Dans les faits, ces documents sont clairs, expliquant notamment comment le système de défense informatique du Pentagone, le Cybercom, a combattu Daesh avec force.

Washington reconnaît une vaste opération de hacking

Selon les données recueillies, le Cybercom aurait empêché Daesh de mener à bien sa stratégie de communication en bloquant la transmission d’informations, en imposant des coûts élevés aux échanges souhaités et surtout, en réduisant les ressources utilisables. Selon les données américaines, cette offensive aurait eu pour finalité, d’empêcher le recrutement de dizaines de nouvelles recrues via le net et les messageries instantanées.

Cybercom, toujours à l’oeuvre ?

Il s’agit ici de la toute première attaque informatique reconnue par le Pentagone. Une opération complexe qui pourrait d’ailleurs être toujours en cours, le document décertifié ne dévoilant pas si celle-ci a pris fin ou non. Débutée fin 2016, pour une période de 30 jours, cette opération a une première fois été prolongée jusqu’au mois de juillet 2017. Depuis, aucune information au sujet d’attaques perpétrées par les forces informatiques américaines, intégrées depuis peu aux troupes armées américaines, n’ont été relayées.