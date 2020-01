Cela fait quelques jours qu’on apprenait la mort du célèbre basketteur américain Kobe Bryant, dans un accident d’hélicoptère à Calabasas dans l’Etat de Californie aux Etats-Unis. Le crash qui s’est produit le dimanche dernier avait également entraîné la mort de huit autre personnes à bord, dont la fille de la star de la NBA, Gianna Bryant. Suite à cet accident, les discussions entre le pilote de l’hélicoptère Ara Zobayan et la tour de contrôle de l’aéroport de Burbank avant le crash, ont été révélées. Selon les informations d’un site de diffusion audio des communications du contrôle de la circulation aérienne, l’appareil volait selon des « règles de vol à vue spéciales » (VFR).

L’hélicoptère avait une autorisation spéciale

A en croire la plateforme, la tour de contrôle de Burbank avait donné l’occasion à l’hélicoptère d’aller au nord-est grâce à une autorisation spéciale. Sur l’élément audio, on entend le pilote confirmer à la tour de contrôle : « Nous maintenons un vol VFR spécial égal ou inférieur à 2.500 pieds (762 mètres) » avait-il dit. Quelques instants après, il a demandé « un suivi de vol » qui est un service par lequel les contrôleurs sont en contact permanent avec un avion. Ensuite on entend le contrôleur aérien faire remarquer au pilote que l’appareil volait à une basse altitude pour que le suivi de vol soit enclenché à cet instant précis. Cette situation indique donc que l’hélicoptère était à un niveau bas qui ne lui permettait pas d’être repéré par le radar, à cause du terrain vallonné de la localité.

Il volait dans un brouillard épais

D’autres enregistrements entre la tour de contrôle et le pilote publiés sur le site, montrent que le pilote Ara Zobayan recevait des conseils des contrôleurs alors qu’il volait dans un brouillard épais. Une visibilité de mauvaise qualité avait été constatée par les contrôleurs autour de Burbank et de Van Nuys au nord-ouest. Après avoir fait attendre l’appareil pour s’occuper d’autres, les contrôleurs ont permis à l’hélicoptère de Koby Bryant d’aller en direction du nord en passant par Burbank, avant de se tourner du côté de l’ouest pour suivre la route américaine 101, la Ventura Freeway. Quelques instants après 9h40, l’hélicoptère a viré vers le sud-est et est monté à plus de 600 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Selon les informations d’un site web suédois, il est par la suite descendu et a terminé sur une colline à près de 425 mètres.