Suite à la prêche du guide suprême iranien ce vendredi lors de la grande prière à Téhéran, le président américain a donné de la voix. Donald Trump, par une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu, a demandé à l’ayatollah iranien, Ali Khamenei de faire attention aux mots qu’il utilise.

“Il devrait faire attention à ses mots”

En effet, le guide suprême, dans son discours, estime que la compassion des Américains pour le peuple iranien était fausse. Il n’avait pas hésité à traiter les Américains de « Clowns ». « Ces clowns américains qui mentent et disent soutenir le peuple iranien doivent comprendre qui sont les Iraniens », avait notamment déclaré l’autorité du suprême du pays.

Il n’en fallait pas plus pour faire réagir l’actuel pensionnaire de la Maison Blanche. Sur Twitter, il a laissé une publication en guise de réponse aux différents propos tenus contre son pays.

«Le soi-disant “Guide suprême” d’Iran, qui n’est plus très suprême ces derniers temps, a dit des choses méchantes concernant les Etats-Unis et l’Europe» a fait remarquer le président américain. «Leur économie s’effondre et leur peuple souffre. Il devrait faire très attention à ses mots!», a-t-il ajouté.

Assez critique dans ses propos

Cette prière du vendredi qu’il a dirigé huit ans après a également été l’occasion pour le guide suprême, l’ayatollah iranien, Ali Khamenei de lancer quelques piques aux Européens.

Il a notamment fustigé leur comportement dans le cadre de l’accord sur le nucléaire iranien. Comme autres sujets que l’autorité iranienne a abordés, on peut identifier la réaction de son pays face au meurtre du général iranien Qassem Soleimani.

Il accuse également ceux qui manifestent pour exprimer leur opposition contre l’abattage du Boeing 737 d’Ukraine International Airlines de vouloir faire oublier le sacrifice de l’officier Iranien tué par les Américains. « Mais certains ont essayé de [l’utiliser] de façon à [faire] oublier le grand martyre et sacrifice » a-t-il déclaré.