Le représentant démocrate Adam Schiff, ‘’procureur en chef ‘’ dans le procès en destitution menée par la Congrès contre le président devant le Sénat américain, relevait ce dimanche, le caractère un peu trop vindicatif à son égard de l’un des tweets du président Trump publié ce jour-là même. Mais pour la famille politique de Schiff, les Démocrates ; le président Trump avait ce dimanche franchi une ligne ; qualifiant son tweet sur le représentant californien de “menace“.

Quand Trump “menace” Schiff

Le président américain depuis, l’éventement de l’affaire de Kiev, avait régulièrement pris pour cible, dans des tweets vitriolés, le président du Congrès Nancy Pelosi et le chef du comité du congrès chargé des affaires de renseignements, Adam Schiff. Mais de l’avais de bien des démocrates, l’attaque de ce dimanche aurait été une attaque de trop. Ce dimanche, le président Trump publiait, « Adam Schiff est un sournois, un homme POLITIQUE CORROMPU, et probablement très malade. Il n’a pas encore payé le prix de ce qu’il a fait à notre pays! ».

Le principal intéressé, Adam Schiff, interrogé à ce propos sur une chaine de télévision, avait lui-même reconnu que le tweet de dimanche avait été cette fois-ci plus « vindicatif » que les précédents ; allant jusqu’à déclarer qu’il pensait que le tweet était bien « destiné » à être considérer comme une « menace ». Si le représentant de Californie, semblait avoir voulu être mesuré dans ses propos ; pour sa famille politique, il ne faisait aucun doute que la publication du président était pleine de sous-entendus. Et la représentante de Floride, Valdez Venita Demings, plus péremptoire, de déclarer que la publication de président était « totalement une menace, (…) , contre le processus de cette enquête et de ce procès ».

Aussi avait-elle tenu dans une déclaration à rappeler que les membres du Congrès étaient « les défenseurs de la Constitution » et que « quels que soient les commentaires inappropriés » ou même « les menaces qui pourraient émaner du président » ; ils auraient la ferme intention de poursuivre leur « combat » pour la destitution du M. Donald Trump. En réponse, la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Stephanie Grisham, aurait déclaré à un média national que la caractérisation du tweet présidentiel par les Démocrates comme étant une menace était « ridicule ».