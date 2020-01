Un sondage qui pourrait pousser le président Trump à revoir ses plans pour les prochaines présidentielles. En effet, selon le Washington Post et l’institut Ipsos qui ont interrogé 1.088 afro-américains d’âge adulte, 8 afro-américains sur 10 semblent penser que l’actuel pensionnaire de la Maison Blanche est raciste. Un vrai coup dur, qui tend à prouver que l’électorat noir américain pourrait se tourner vers le clan démocrate.

Publié ce vendredi, le sondage est encore plus terrible pour Trump puisque 9 afro-américains sur 10 estiment que ce dernier a réalisé du mauvais travail depuis qu’il a pris les rênes du pouvoir. Une manière pour ces derniers de pointer du doigt la fracture sociale de plus en plus importante entre les minorités. Il faut dire que, depuis plusieurs mois, années, les tensions se font de plus en plus importantes entre les afro-américains et le reste des citoyens au point qu’ils aient été très nombreux à se mobiliser. Colin Kaepernick, quaterback à la NFL a notamment fait parler de lui en dénonçant les violences policiers à l’encontre de la communauté noire américaine, en refusant de se lever lorsque l’hymne national se mettait à résonner dans les stades de football américain.

Trump face à la réalité des chiffres

Concernant le sondage, 65% des sondés estiment qu’il ne fait pas bon d’être noir aux États-Unis en cette période alors qu’ils sont 77% à penser que le fait d’être blanc est un avantage à l’heure actuelle. Preuve que la fracture est réelle, 16% des personnes interrogées estiment qu’un enfant noir américain né aujourd’hui aux États-Unis aura de belles opportunités d’avenir, contre 75% si l’enfant est un enfant blanc. De son côté, le président Trump lui, affirme que jamais personne n’avait fait autant que lui dans l’histoire des États-Unis, pour les afro-américains. Plus faible taux de chômage enregistré, ces derniers semblent profiter de la bonne tenue de l’économie américaine, ce qui pousse le milliardaire à tendre la main. Problème, il semblerait que la population ait visiblement une autre opinion.