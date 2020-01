Et si 2020 était finalement l’année du président américain Donald Trump? à première vue, la question pourrait paraître saugrenue si l’on considère la situation actuelle du magnat de l’immobilier à la maison blanche. Le milliardaire républicain est à l’origine de la montée extrême de tension entre son pays et la République Islamique d’Iran depuis qu’il a donné l’ordre d’abattre l’influent général iranien, Qassem Soleimani. En début Janvier, Trump avait ordonné l’élimination de Soleimani au cours d’un raid aérien de l’Us Navy en Irak. La mort d’un des hommes les plus influents du Moyent Orient avait sonné comme une déclaration de guerre pour Téhéran.

Aux Etats-Unis aussi, le magnat de l’immobilier est dans l’embarras car il est visé par une procédure de destitution historique depuis l’éclatement du scandale de l’appel téléphonique au président ukrainien Zelensky. Dans cette affaire, Donald Trump est accusé d’abus de pouvoir pour avoir fait pression sur Volodymir Zelensky afin que ce dernier enquête sur le fils d’un des challengers les plus sérieux de Trump à la maison blanche, Joe Biden.

L’année du “rat de métal” est celle de Donald Trump

Tout semble donc indiqué que 2020 sera difficile pour le 45e président des Etats-Unis, mais pour des maîtres taïwanais du feng shui qui se sont exprimés sur des médias internationaux, Donald Trump a de fortes chances de tirer son épingle du jeu au cours de cette année 2020. Le feng shui (vent et eau), est un art millénaire d’origine chinoise qui a pour but d’harmoniser l’énergie environnementale d’un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants.

Cet art occupe une place prépondérante en Asie, Gao Yu-Lin, un maître feng shui de Taïwan a livré que les mois à venir ” s’annoncent très prospère pour le président américain. Gao Yu-Lin a fait cette prédiction en se basant sur un très vieux manuel utilisé dans le domaine de la divination. “Il a la destinée d’un “enfant du paradis” qui tend vers un chemin sûr et tranquille, et qui peut franchir tous les obstacles” a déclaré le maître. Wang Hsin-Yi, un autre maître du feng shui a pour sa part affirmé que cette “année du rat de métal” (calendrier luni-solaire chinois) est propice pour que Donald Trump soit élu pour une deuxième fois à la tête des USA.