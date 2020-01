Après l’affrontement survenu mardi dernier entre peuls transhumants et agriculteurs et ayant occasionné deux morts, le maire de la commune de Ouinhi explique que l’heure est à l’apaisement de la population. Deux corps ont été retrouvés hier mardi à Ahogo, arrondissements de Sago dans la commune de Ouinhi. Après les premières enquêtes, il ressort que les deux victimes sont des agriculteurs qui sont morts à la suite d’un affrontement avec des peuls transhumants.

Cela a révolté la population et le maire de la commune Célestin Goutonou a indiqué, ce mercredi au micro des confrères de Frisson radio, que «c’est la psychose totale, c’est une situation douloureuse que vit ma commune aujourd’hui».

Le maire a relevé que «la population est complètement remontée» et «nous essayons par tous les canons possibles de les apaiser en attendant les enquêtes n’aboutissent». Il a informé qu’à l’heure actuelle, «le conseil du village et les conseillers communaux chacun se bat pour que non seulement la situation soit apaisée».

Selon le maire, toutes les dispositions ont été prises au début de la campagne et «il ne devrait même pas y avoir aucun incident en principe». Et c’est donc malheureux «que nous en sommes arrivés-là». Les corps des deux frères ont été déjà remis aux parents pour inhumation sur instruction du procureur. Les auteurs de la tragédie sont toujours en cabale.

D’un autre côté, le directeur départemental de la police a affirmé que des mesures sont prises pour détecter et désarmer les éleveurs armés. Ce drame vient rappeler que la mise en application de la décision du gouvernement béninois portant interdiction de la transhumance transfrontalière connaît des failles.