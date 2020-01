Le vice-président de Facebook, Andrew Bosworth et expert en publicité pour la compagnie; dans une déclaration rendue publique ce mardi, faisait une autre révélation sur la campagne 2016 de l’actuel locataire de la Maison-Blanche. Après les le scandale de l’Interférence russe et celui des manipulations de données d’un cabinet de sondages ; Andrew Bosworth, reconnaissait que Facebook aurait vigoureusement contribué à l’élection de Donald Trump en 2016.

Une des meilleures campagnes numérique

Selon Andrew Bosworth, le candidat Donald Trump aux élections américaines de 2016, avait su tirer profit des outils et « failles » que proposaient Facebook pour diriger « la meilleure campagne publicitaire numérique » qu’il n’avait « jamais vue d’un annonceur ». Ces déclarations cet expert en publicité les aurait faites dans un « mémo » de 2500 mots adressée à l’un des employés de la Compagnie et qui avait été diffusée en primeur ce mardi par le New York Times. ‘’Boz’’ confirmera ses dires en les publiant lui-même un peu plus tard.

Pour Andrew Bosworth, alias ’Boz’’, Nonobstant tous les scandales qui avaient été révélés autour de l’élection de Donald Trump et surtout celui révélé en 2018, de la société de données Cambridge Analytica ; il fallait reconnaitre à Trump d’avoir su mener une remarquable campagne en ligne. En 2018, Cambridge Analytica, aurait incorrectement accédé aux données de 87 millions d’utilisateurs de Facebook et l’aurait utilisée pour cibler des publicités pour Donald Trump lors de la présidentielle de 2016.

À l’époque, révélait ‘’Boz’’, Facebook était loin de se douter du travail de fourmi qu’abattait la société de données ; « nous pensions que ce n’était qu’une autre entreprise essayant de trouver un angle pour se promouvoir et nous supposions que de mauvaises performances finiraient par leur faire perdre leurs clients», écrivait-il. Mais pour Boz, il fallait presque les féliciter d’avoir su utiliser les informations à leur disposition et d’avoir su les mettre à profit de leur client, Donald Trump.

«Ils ne faisaient pas de désinformation ni de canulars. (…) Ils ont juste utilisé les outils dont nous disposions pour donner la bonne information à chaque personne » précisait Andrew Bosworth. Mais pour le vice-président du numéro 3 des GAFA, même si l’astuce avait été comprise et pouvait être réutilisée, Facebook ne le ferait pas car selon lui, modifier le résultat d’une élection « sans vraiment convaincre les gens qui seront gouvernés, (…) on n’a qu’une démocratie sur papier ».