En 2019, la Russie aura énormément fait parler d’elle. En 2020, le Kremlin envisage de continuer à imposer sa vision et son style, souhaitant ainsi renforcer sa présence sur la scène internationale. Une annonce effectuée à l’occasion d’un discours tenu afin de célébrer les fêtes de fin d’année, par le président Poutine.

Plusieurs dossiers sont ainsi sur la table et promettent de grandes avancées. Entre Kiev et Moscou, le réchauffement semble ainsi continuer. Alors que les discussions étaient en stand-by depuis 2016, l’arrivée au pouvoir de Zelensky a changé la donne. Résultat, un nouvel échange de prisonniers a eu lieu entre les deux parties le 29 décembre dernier. Un échange qui intervient après un premier du genre réalisé le 7 septembre dernier. Toutefois, si Poutine offre une marge de manœuvre à son homologue ukrainien, la Russie n’ouvrira aucune discussion concernant la Crimée.

La Russie souhaite pérenniser ses alliances

Second dossier chaud de l’actualité russe, les relations avec la Chine et l’Iran. À l’Est, la Chine s’impose de plus en plus comme étant la puissance numéro un. L’Iran lui, semble également vouloir se faire une place et gagne en importance depuis que son rôle au sein de la guerre en Syrie a évolué. Aujourd’hui, les trois partenaires semblent être sur la même longueur d’onde et ne cessent de se rapprocher. Du 27 au 30 décembre dernier, des manœuvres militaires conjointes ont ainsi eu lieu au beau milieu de l’océan Indien.

Une alliance stratégique qui renvoie directement à la guerre en Syrie. En effet, Moscou est l’un des piliers de ce conflit et semble faire des pieds et des mains afin d’aider le régime Assad à se remettre sur le droit chemin. En 2020, le Kremlin semble ainsi être l’acteur majeur du dossier et pourrait, à lui seul, permettre une fin de crise politique, sociale et humanitaire. Bien entendu, cela se fera sous certaines conditions strictes, que nous imaginons aisément être dictées par la Russie elle-même. Son rôle joué lors de l’intervention turque au nord-est du pays, en atteste par ailleurs.

De nouvelles stratégies politiques et militaires

Afin de s’assurer une telle position, la Russie pourra compter sur un renouvellement complet de son stock d’armement. Si de nouvelles technologies apparaissent, le parc et les missiles du Kremlin évoluent en conséquence. Le meilleur exemple étant l’annonce du déploiement des missiles Avangard, capable de voler à 27 fois la vitesse du son. Maniable, ultraprécis, cette arme est le parfait symbole d’une Russie qui se tourne vers l’avenir et envisage toutes les solutions afin de confirmer son nouveau statut mondial.