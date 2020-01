Un coup de théâtre inattendu. En effet, Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale auprès du président Trump a, dans un premier temps, plaidé coupable des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de l’enquête russe. Il était alors accusé d’avoir échangé avec l’ambassadeur de Russie à Washington.

Restant 22 jours en poste, ce dernier a très vite annoncé sa démission après avoir été mis en cause dans le cadre de la vaste enquête portant sur la présumée ingérence russe survenue au cours de la présidentielle de 2016. En effet, il a été accusé d’avoir menti au bureau fédéral d’investigation au sujet de contacts présumés avec certains Russes, dont Sergueï Kislyak, ambassadeur de Russie aux États-Unis.

Michael Flynn revient sur ses déclarations

Mais ce mardi, Flynn est revenu sur ses positions, demandant à un juge s’il était en mesure de tirer son plaidé coupable. En effet, ce dernier a changé de stratégie et, dès le mois de juin dernier, a décidé de s’offrir les services d’un nouvel avocat. De quoi remettre en cause une partie du dossier, d’autant qu’il y a une semaine environ, les fédéraux ont réclamé une condamnation à six mois de prison pour celui qui est également un ancien militaire.

Une bonne nouvelle pour Trump ?

Le président Trump n’a pas encore réagi à cette annonce, mais une telle nouvelle devrait rapidement lui arriver jusqu’aux oreilles. De quoi rajouter un peu de piment dans ce dossier, pourtant supposé être clôturé depuis que le rapport du procureur Mueller ait conclu qu’il n’y avait pas assez de preuves matérielles indiquant une réelle collusion.