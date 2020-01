En Angleterre, alors que la Reine Elisabeth II, donnait ce lundi son accord aux princes du Sussex, pour se démettre de l’étiquette royale ; le magnifique conte de fées, entamé par l’histoire romantique du prince Harry et de la roturière Meghan semblait tendre vers son épilogue. Mais l’histoire seulement. Car dans la réalité, les faits avaient de quoi réjouir les romantiques les plus rigoureux ; le prince renonçant à sa royauté par amour pour sa « belle ». Cependant, à y regarder de plus près les raisons qui auraient poussé le prince à prendre une telle décision pourraient être de celles des plus déshonorantes pour l’establishment britannique ; le racisme.

Meghan malmenée par la presse, parce que peut-être étant métissée

Meghan Markle, une actrice américaine divorcée, biraciale, n’aurait certainement pas été le premier choix de l’establishment britannique pour un membre bien-aimé de la famille royale. Mais la jeune actrice avait réussi le tour de force de se faire aimer du Prince et le Royaume d’Angleterre, n’avait d’autre choix que de se féliciter du couple « moderne » qu’ils formaient. Mais étaient arrivés, des titres à sensation et « articles » désobligeants qui avaient presque pris en chasse la Duchesse, la scrutant sous toutes les coutures, gouts, tendances, personnalité, famille.

Une attaque règle selon certains, pour une nouvelle arrivée dans la famille royale, mais très vite il avait fallu admettre que nombres des inquisitions et commentaires parus dans la presse britannique avaient, plus souvent qu’autorisé, des connotations « racistes ». Le prince Harry lui-même aurait souvent été obligé de venir au secours de son épouse pour dénoncer « des sous-entendus ambigus de certaines interventions ».

Du coup pour beaucoup, la séparation du couple d’avec la famille royale, était du fait de Meghan Markle. Car selon Kehinde Andrews, professeur agrégé de sociologie à la Birmingham City University ; Meghan Markle à cause de son métissage, aurait elle-même compris qu’elle ne pouvait « être pleinement acceptée » au sein d’une famille qui représentait « l’un des premiers symboles du règne ‘’blanc’’ dans le monde ». Des propos corroborés par ceux de Clive Lewis, lui aussi métissé, Membre du parlement du Royaume-Uni et membre du parti travailliste ; qui ce lundi à un média britannique révélait ; « Si vous regardez le racisme que Meghan Markle a vécu dans les médias britanniques, je comprends pourquoi … ce ne peut pas être facile d’être un royal ».