Le super PDG, Carlos Ghosn, il y a quelques jours arrivait à s’échapper de la surveillance de la justice japonaise et à s’envoler pour le Liban. Dans la presse française des détails troublants et révélations concordantes, apparaissaient et faisaient état de la possible implication de l’ancien « grand ami » et garde du corps du président français Emmanuel Macron ; Alexandre Benalla. Mais pour celui dont une affaire politico-judiciaire portait le nom, il aurait lieu d’en rire que de s’en inquiéter.

« De la bonne…. » selon Benalla

Si l’évasion spectaculaire de Ghosn continuait à donner cours à de nombreuses supputations ; il n’en demeurait pas moins évident pour bien des observateurs, que l’ancien PDG de Renault-Nissan, aurait bénéficié de bien de complicités pour pouvoir réussir ce coup de force. Dans une presse française, des détails avaient été faits mention dès les premières heures de l’annonce de l’arrivée de Ghosn à Beyrouth ; de l’implication d’Alexandre Benalla dans l’ « exfiltration » du patron de Nissan. « De la bonne » réagissait à ce propos mercredi Mr Benalla depuis son compte twitter.

Dans la presse française, il avait été fait mention en l’occurrence que la société privée de location de jets impliquée dans le transport de Ghosn, comptait parmi ses contractuels, un certain Alexandre Benalla et qu’en outre le mandataire du vol qui aurait permis à Ghosn de partir d’Istanbul à Beyrouth, serait un ami à Mr Benalla. Des détails qui demeuraient jusqu’ici au stade d’allégations. Il faut dire que qu’Alexandre Benalla reconverti depuis son départ de l’Elysées dans la sécurité privée, possèderait selon d’aucuns la carrure et le carnet d’adresse nécessaire pour monter un tel coup.

Mais l’ancien « Chargé de mission de l’Elysées » sur la toile lui avait choisi de rire, de voir son nom cité dans l’évasion du super PDG. Après de nombreux démentis depuis l’apparition de son nom, Alexandre Benalla publiait finalement ce mercrerdi, « je ne sais pas ce que c’est, mais ça à l’air d’être de la bonne … » suivi d’un triplé d’émojis entrain de s’esclaffer. Les autorités japonaises elles, qui elles n’avaient que très peu gouté de se voir ridiculiser par l’évasion de ce célèbre détenu, semblaient décidé à user de toutes les voies de recours pour obliger l’ancien patron de Nissan à revenir au Japon répondre des accusations de malversations financières. Et, elles pourraient au passage décider de faire payer toutes les complicités qui auraient pu l’aider à départir de cette obligation.