Le prince Harry et Meghan Markle annonçaient ce mercredi sur leur compte Instagram officiel, qu’ils avaient l’intention de se défaire de leur statut de membres supérieurs de la famille royale. Une annonce qui à ce qu’il semblerait, aurait également pris de court, la famille royale. Surtout que le couple princier aurait l’intention de ne plus dépendre financièrement des subsides royaux et de quitter l’establishment britannique.

Harry et Meghan prennent de sérieuses distances avec la famille royale

Dans leur annonce, Harry et Meghan avaient exprimé l’espoir qu’ils pourraient développer «un nouveau rôle progressif» au sein de la famille royale. Mais ce qui aurait choqué de prime abord Buckingham Palace, ce serait surtout leur position déjà « résolue » alors que la question ne semble pas encore avoir été soumise à pourparlers au sein même de la famille royale. La famille Royale d’Angleterre, dans une déclaration officielle par tweet aussi (bien obligée) tout en se déclarant compréhensive du désir du « duc et la duchesse de Sussex (…) d’adopter une approche différente » ; rappelait que « Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce » et que « ce sont des questions complexes qui prendront du temps à résoudre ».

Cette décision du jeune couple princier, serait selon des observateurs une conséquence logique de la succession d’incidents, médiatiques surtout, que le couple aurait traversé depuis leur mariage en Mai 2018. Dans un documentaire-entrevue sortit en octobre dernier et présenté par leur ami et journaliste Tom Bradby, le couple avait exprimé leur insatisfaction quant à leur vie royale et surtout s’était encore plaint de la trop grande attention des médias. En Octobre déjà Harry et Meghan avait dit vouloir faire les choses différemment. Et pour biens de fans qui avaient réagi à leur annonce sur le réseau social, Harry et Meghan, en refusant de tout temps de se fondre dans le moule séculaire de l’Establishment britannique; serait la représentation même du couple princier “moderne”.