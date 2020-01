En retard dans les sondages pour l’investiture démocrate, la candidate Tulsi Gabbard a décidé de déposer plainte contre Hillary Clinton. En effet, cette dernière a récemment accusé la jeune politicienne d’être à la botte du Kremlin. Soucieuse de ne pas voir son image être salie par ces propos, ce qui pourrait lui coûter encore plus cher lors des premiers votes, cette dernière a donc souhaité réagir et a déposé plainte pour diffamation.

La sortie de Clinton elle, remonte aux 17 et 18 octobre. À l’époque, l’ancienne candidate aux présidentielles était l’invitée d’un podcast relativement suivi par les Américains. Sans nommer Gabbard, elle accuse ouvertement une engagée au sein de la course à l’investiture d’être au service de Moscou. Très vite, de nombreuses questions se posent et, un porte-parole d’Hillary Clinton affirme le lendemain que l’ancienne sénatrice visait Tulsi Gabbard.

Gabbard, “favorite des russes” ?

Les propos d’Hillary Clinton eux, se basent sur plusieurs prises de position très fermes de la part de l’élue hawaïenne. En effet, Tulsi Gabbard a plusieurs fois critiqué l’engagement américain en Syrie, recevant ensuite le soutien de plusieurs médias russes. Résultat, Clinton n’a pas hésité à appuyer là ou ça fait mal, alors que ses propos eux, ont été massivement relayés sur le net. Une sortie que Tulsi Gabbard a qualifié de dévastatrice pour sa réputation, elle qui n’est désormais créditée que de 1,3% des intentions de votes dans les derniers sondages.

Une plainte déposée pour diffamation

Ancienne militaire engagée en Irak et au Koweït, Tulsi Gabbard a toujours réfuté les accusations d’Hillary Clinton, affirmant que depuis son plus jeune âge, elle a toujours été très loyale envers son pays. Au contraire même, l’élue semble penser que cette manœuvre visant à la déstabiliser n’était qu’une simple vengeance liée à une vieille rancœur remontant aux dernières élections. En 2016, Gabbard s’était effectivement prononcée en faveur de Bernie Sanders.