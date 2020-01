Comme annoncé l’organisation non gouvernementale « Transparency International » a rendu public ce Jeudi 23 Janvier 2020, le rapport 2019 sur l’indice de perception de la corruption(document ci-dessous). Le Bénin est logé à la 80ème place du classement sur 180 pays et s’en sort avec la note de 41 sur 100.

De la 85ème place en 2018 avec un score de 40 points sur 100, le Bénin passe à la 80ème place en 2019 pour 41 points sur 100, selon le rapport sur l’indice de perception de la corruption de Transparency International.

L’indice de perception de la corruption (Ipc) piloté et réalisé par l’organisation Transparency International tient compte du niveau de corruption observé dans les administrations et secteurs publics des 180 pays et territoires évalués. En effet, le rapport 2019 comme à l’accoutumée s’appuie sur 13 enquêtes et évaluations d’experts, en attribuant à chaque pays une note comprise entre zéro (pays très corrompu) et 100 (pays pas corrompu).

Dans le classement 2019 de l’indice de perception de la corruption (Ipc), le Danemark vient à la tête du peloton avec 87 points sur 100 et la Somalie courbe l’échine avec la plus faible note 09 sur 100.

Selon l’organisation locale Social Watch, partenaire Bénin de Transparency International, « le Bénin aurait pu mieux faire en 2019, si sa progression n’avait pas été ralentie par sa faible note dans l’indice de l’état de droit de l’organisation World Justice Project ».