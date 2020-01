Hier mercredi 22 janvier, le Paris Saint-Germain affrontait le club de Reims en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Les parisiens se sont facilement imposés sur le score de (3-0) pour se hisser en finale et affronter le club de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que les parisiens, qui disposent d’un effectif stratosphérique ont globalement dominé toute la rencontre avec un niveau de jeu très élevé qui a dérouté les Rémois. Ces derniers ont combattu avec leurs armes mais ils ne pouvaient absolument rien faire face à la puissance de feu des stars du PSG.

La Coupe de la Ligue connaît sa dernière édition en cette saison, en effet, la Ligue de Football Professionnelle a décidé de ne plus faire figurer cette compétition dans le calendrier professionnel et ce, à partir de la saison prochaine. Hier, le Paris Saint-Germain avait donc a cœur de livrer une prestation de grande classe pour retrouver Lyon en finale et marquer l’histoire du tournoi.

Diego Maradona aurait apprécié

Les stars parisiennes furent au rendez-vous, Kylian Mbappé, le jeune prodige français a martyrisé la défense de Reims par sa capacité de percussion. Il voulait absolument marquer son but pour rendre encore plus belle sa soirée ce qui l’a amené à faire un geste très cocasse rappelant la célèbre “main de Dieu” de Diego Maradona.

Lors des dernières minutes de jeu, sur une action de cafouillage, le supersonique ailier français a réussi à pousser le ballon dans les filets avec sa main. L’arbitre a évidemment vu l’action litigieuse et le but fut logiquement refusé. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé s’est beaucoup amusé de son geste qui aurait pu alourdir encore un peu plus le score.