Claudy Siar, le célèbre animateur de l’émission Couleurs Tropicales est l’une des voix les plus écoutées en Afrique francophone. En plus d’être un virtuose du micro, Claudy Siar est un animateur engagé pour l’émancipation de tous les peuples brimés à travers le monde. Il prend fréquemment position contre l’impérialisme sur le continent africain à travers des posts durs les réseaux sociaux et des interpellations sur les médias télé.

De par son engagement, Claudy Siar s’est attiré la sympathie et le soutien de milliers de fans, mais l’animateur antillais a également des détracteurs. Sur le réseau social Facebook, un internaute du nom de Moussa Ouattara s’est illustré de la mauvaise des manières en traitant l’animateur vedette de Couleurs tropicales d’esclaves antillais.

“Vous le paierez un jour ! Au nom de nos ancêtres communs, suppliciés, vous le paierez“

Cette intervention inopportune de monsieur Ouattara a révolté Claudy Siar qui n’est pas passé par quatre chemins pour remettre l’internaute à sa place. Pour aller plus loin dans cynisme, Moussa Ouattara s’est amusé du fait que Claudy Siar qui se dit panafricaniste utilise un passeport français. L’animateur radio a d’abord fait un bref rappel historique à Moussa Ouattara sur les origines du panafricanisme dont les racines se trouvent en Antilles, il lui indiquera que ce n’est que plus tard que les pays africains ont adhéré au concept.

Par la suite, Claudy Siar s’est montré plus virulent à l’endroit de Moussa Ouattara et de ses autres acolytes en les traitant de minables et de xénophobes qui n’ont aucune dignité. “Un jour, l’histoire retiendra, que toi et tes xénophobes de potes avez sans honte traité une personne d’esclave antillais Vous le paierez un jour ! Au nom de nos ancêtres communs, suppliciés, vous le paierez. Insulter la mémoire des esclaves, vos parents et ancêtres relève d’une aliénation mentale purulente ! C’est à cause de gens comme vous que l’émancipation semble inaccessible !” a livré Claudy Siar très remonté contre l’impertinent internaute et de ses amis spécialistes en calomnie.